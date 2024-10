Lanazione.it - Disordini nel carcere di San Gimignano: un detenuto incendia un materasso, un altro aggredisce tre agenti

(Di martedì 22 ottobre 2024) San(Siena), 22 ottobre 2024 – Ore di tensione, lunedì 21 ottobre, all’interno deldi San, come denuncia il sindacato Sappe: unto, detenuti spostati in altri reparti per non fargli respirare i fumi, unitaliano «della sezione transito-isolamento dove ci sono detenuti per sanzioni disciplinari, che ha aggredito tredi polizia penitenziaria per futili motivi». «Una ordinaria giornata di follia», commenta in una nota Francesco Olivero, segretario per la Toscana del Sappe, rispetto aneldi San( Siena) avvenuti lunedì sera. «Il fatto - ricostruisce - è scaturito dall'incendio di undi uncon problemi psichiatrici» e «dovendo mettere in sicurezza gli altri detenuti per il fumo, sono stati fatti uscire e confluire in altra area.