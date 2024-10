Danni del maltempo per l'agricoltura: "Compromessi i terreni destinati alla raccolta di olive, noci e kiwi" (Di martedì 22 ottobre 2024) Le gravi piogge di sabato 19 ottobre, annunciate dall’allerta rossa emessa nei giorni precedenti, hanno causato significativi disagi e Danni su tutto il territorio della provincia di Forlì-Cesena. Le precipitazioni eccezionali hanno particolarmente colpito il territorio di pianura e le aree Cesenatoday.it - Danni del maltempo per l'agricoltura: "Compromessi i terreni destinati alla raccolta di olive, noci e kiwi" Leggi tutta la notizia su Cesenatoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Le gravi piogge di sabato 19 ottobre, annunciate dall’allerta rossa emessa nei giorni precedenti, hanno causato significativi disagi esu tutto il territorio della provincia di Forlì-Cesena. Le precipitazioni eccezionali hanno particolarmente colpito il territorio di pianura e le aree

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Signora cade mentre un bimbo gioca a pallone con i suoi amici. I genitori pagano per i danni fatti : “Mamma e papà hanno obbligo di educare al rispetto delle regole” - . L'articolo Signora cade mentre un bimbo gioca a pallone con i suoi amici. I genitori pagano per i danni fatti: “Mamma e papà hanno obbligo di educare al rispetto delle regole” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. La Corte di Cassazione, con una sentenza depositata nei giorni scorsi, ha ribadito un principio fondamentale in materia di responsabilità genitoriale: i figli ... (Orizzontescuola.it)

Ambiente - Opizzi (Fd’I) : «I troppi "no" hanno fatto danni al territorio» - «L’ambientalismo dei troppi no aprioristici ed ideologici ha fatto danni al territorio. . Anche su questo. . Occorre tornare a prendersene cura, con giudizio e visione strategica, a partire dalla gestione delle risorse naturali, l’acqua in primis che è nutrimento fondamentale della nostra agricoltura. (Ilpiacenza.it)

Rischio sismico dei capannoni industriali in Italia. Negli ultimi 150 anni 30 eventi catastrofici hanno causato danni per 122 miliardi - In Italia il rischio sismico non può più essere sottovalutato come tema legato alla sicurezza sul lavoro. Ma nel nostro Paese l’80% dei capannoni prefabbricati in calcestruzzo costruiti prima della legge del 2008 non sono sicuri tanto che, in 150 anni, sono avvenuti nel nostro paese 30 eventi... (Napolitoday.it)