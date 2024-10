Convocati Juve, troppi giocatori bianconeri fermi ai box. La lista completa per la sfida contro lo Stoccarda (Di martedì 22 ottobre 2024) Convocati Juve per la sfida contro lo Stoccarda: confermati due rientri per Thiago Motta, la lista completa per il match di Champions League Tramite i propri canali ufficiali, la Juve ha reso nota la lista dei Convocati per il match contro lo Stoccarda in Champions League, in programma oggi alle 21.00 all’Allianz Stadium. Tornano Conceicao dopo la squalifica in campionato e McKennie. Ancora Calcionews24.com - Convocati Juve, troppi giocatori bianconeri fermi ai box. La lista completa per la sfida contro lo Stoccarda Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di martedì 22 ottobre 2024)per lalo: confermati due rientri per Thiago Motta, laper il match di Champions League Tramite i propri canali ufficiali, la  ha reso nota ladei  per il match loin Champions League, in programma oggi alle 21.00 all’Allianz Stadium. Tornano Conceicao dopo la squalifica in campionato e McKennie. Ancora

Inter-Juventus Women - la lista delle convocate di Piovani! - Inter-Juventus Women, le convocate di Piovani 1 Cecil√≠a R√°n R√ļnarsd√≥ttir; 3 Katie Bowen; 4 Sofie Junge Pedersen; 5 Ivana Andr√©s; 6 Irene Santi; 7 Haley Bugeja; 8 Matilde Pavan; 9 Elisa Polli; 10 Ghoutia Karchouni; 12 Alessia Piazza; 13 Beatrice Merlo; 14 Chiara Robustellini; 15 Annamaria Serturini; 17 Beatrix F√∂rd?s; 20 Marie Detruyer; 21 Martina Tomaselli; 23 Lina Magull; 24 Marija Ana ... (Inter-news.it)

Juventus : presentata lista Exor per rinnovo collegio sindacale - I candidati nella lista sono: Roberto Spada, Maria Luisa Mosconi e Roberto Petrignani candidati alla carica di sindaco effettivo; Stefania Bettoni, Guido Giovando candidati alla carica di Sindaco Supplente. 342 azioni ordinarie Juventus, pari a circa il 65,4% del capitale sociale del club. La lista contiene anche la proposta di deliberazione che l’azionista Exor ha formulato in ordine ... (Sportface.it)

Golden Boy 2024 - la lista dei 25 candidati alla vittoria : ci son due giocatori della Juventus - Nella [‚Ķ]. √ą stata resa nota la lista dei 25 candidati per la vittoria del Golden Boy, il ‚ÄúPallone d‚ÄôOro‚ÄĚ degli Under 21 C‚Äô√® grande attesa per l‚Äôassegnazione del premio Golden Boy con i¬†25 candidati alla vittoria del premio riservato ai giovani europei Under 21 i ragazzi nati dopo il 1 gennaio 2004 del calcio europeo. (Calcionews24.com)