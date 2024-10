Liberoquotidiano.it - Charles Lecerc, un vero "predestinato"? Ferrari, ancora un grosso dubbio

(Di martedì 22 ottobre 2024) Il ruolo del, nello sport, è il più difficile da interpretare: se lo confermi spazzando via i rivali come sta facendo Jannik Sinner nel tennis, è dolce. Se ti viene affibbiato da tutti, compreso il compianto presidente dellaSergio Marchionne e poi vai incontri ad annate di magro raccolto, sono figuracce. Ecco perché le ultime gare del 2024 diLeclerc hanno rappresentato un'iniezione di fiducia per il 27enne monegasco, arrivato alla svolta dopo sei anni di F.1, 8 gare vinte e 26 pole position: nel 2025 diventerà finalmente un campione, dopo stagioni in altalena, oppure passerà alla storia di Maranello come un eterno incompiuto? Anche perché avrà come compagno di squadra Lewis Hamilton, uno che sa bene come mettere la testa sott'acqua a chi corre con lui.