Anteprima24.it - Carpinone (Forza Italia): “Fortore = Africa? De Luca scheggia impazzita. Mastella che ne pensa?”

Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti “Il presidente Deormai è un delirio, una. Lo capiamo, visto che ha i giorni contati, politicamente parlando, e quindi il nervosismo sale”. Così Giovanniconsigliere comunale di Pago Veiano e dirigente provinciale di. “Il Presidente offende le persone e, fino a qualche settimana fa, eravamo abituati alle sue offese verso i suoi ‘compagni’ di Partito. Non dimentichiamo infatti nel corso della festa provinciale del PD a Telese Terme quando da ospite d’onore apostrofó un documento redatto dal PD sannita come una ‘chiavica di documento’, poi non ultimo ha denominato ‘chiavico’ un esponente di spicco del Pd sannita e poi la ciliegina sulla torta è stata quando ha considerato il territorio delcome l’. Noi non ci meravigliamo più di tanto – afferma-.