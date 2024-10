Calcio / Juniores Regionale Marche 2024/2025, risultati e marcatori della 5^ giornata (Di martedì 22 ottobre 2024) La Castelfrettese vince il recupero contro la Pergolese e sale a -1 dalla vetta del girone A, dove conquista i 3 punti anche il Marina. Nel B continua il testa a testa tra Chiesanuova e Matelica, vincono anche Fabriano Cerreto, Jesina e Tolentino VALLESINA, 22 ottobre 2024 – Un altro fine settimana di Juniores Regionale è andato in archivio.Andiamo a scoprire cosa è successo nella quinta giornata di campionato nei gironi che riguardano le squadre della Vallesina e dintorni. Girone A – Vola la Castelfrettese, torna al successo il Marina Nel girone A, la Castelfrettese (foto di copertina) si avvicina alla vetta, vincendo per 5-1 il recupero della prima giornata contro la Pergolese: in gol sono andati Bontempi, Gabriel Olivetti, Polenta, Ugili e Steduto. .com - Calcio / Juniores Regionale Marche 2024/2025, risultati e marcatori della 5^ giornata Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 22 ottobre 2024) La Castelfrettese vince il recupero contro la Pergolese e sale a -1 dalla vetta del girone A, dove conquista i 3 punti anche il Marina. Nel B continua il testa a testa tra Chiesanuova e Matelica, vincono anche Fabriano Cerreto, Jesina e Tolentino VALLESINA, 22 ottobre– Un altro fine settimana diè andato in archivio.Andiamo a scoprire cosa è successo nella quintadi campionato nei gironi che riguardano le squadreVallesina e dintorni. Girone A – Vola la Castelfrettese, torna al successo il Marina Nel girone A, la Castelfrettese (foto di copertina) si avvicina alla vetta, vincendo per 5-1 il recuperoprimacontro la Pergolese: in gol sono andati Bontempi, Gabriel Olivetti, Polenta, Ugili e Steduto.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

A Treviolo nuovo medico di base anche per Curno e Mozzo (che protesta) - bg. “Rimane il forte rammarico e disappunto – continua Ubiali – nel constatare il crescente sgretolamento delle tutele in materia di salute pubblica che, come nel caso della carenza di medici di base, gravano solo ed esclusivamente sui cittadini, soprattutto anziani. mozzo. Mozzo. Purtroppo, la dottoressa ha fatto, in maniera del tutto legittima, altre valutazioni soprattutto di tipo ... (Bergamonews.it)

Il rigore su Politano c’è anche per la Gazzetta : “Anjorin non prova nemmeno a protestare” - Perché se è penalty questo (e ci può stare, per i vertici arbitrali lo è e anche dato con sicurezza), allora quello negato alla Roma a Monza cos’è? Concetto che nessuno ha mai avuto il coraggio di dire in maniera palese, girando attorno alle parole. Ingenuità grave, tanto che Anjorin non prova nemmeno a protestare. (Ilnapolista.it)

L’attività fisica può migliorare le cure per tumore testa collo. Un progetto di ricerca anche col Pascale di Napoli - Si tratta di una forma tumorale che colpisce bocca, gola, laringe (corde vocali), faringe, e che proprio per le sedi in cui si manifesta rappresenta un problema non solo clinico ma anche sociale importante, per la delicatezza delle funzioni degli organi compromessi e per l’impatto che ha sulla vita sociale dei pazienti. (Ildenaro.it)