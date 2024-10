Bilancio in rosso al Comune di Sarno: Sirica (FdI) invita a rivedere le partecipazioni pubbliche (Di martedì 22 ottobre 2024) Il Comune di Sarno chiude per il secondo anno consecutivo il Bilancio consolidato del gruppo con una perdita significativa. La situazione, che coinvolge il Comune stesso e le società partecipate Cofaser, Valle del Sarno, Agro Solidale e Sarno Servizi Integrati, desta preoccupazione per la Salernotoday.it - Bilancio in rosso al Comune di Sarno: Sirica (FdI) invita a rivedere le partecipazioni pubbliche Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Ildichiude per il secondo anno consecutivo ilconsolidato del gruppo con una perdita significativa. La situazione, che coinvolge ilstesso e le società partecipate Cofaser, Valle del, Agro Solidale eServizi Integrati, desta preoccupazione per la

Bilancio in rosso al Comune di Sarno : Sirica (FdI) invita a rivedere le partecipazioni pubbliche - La situazione, che coinvolge il Comune stesso e le società partecipate Cofaser, Valle del Sarno, Agro Solidale e Sarno Servizi Integrati, desta preoccupazione per la stabilità economica dell’ente locale. Il consigliere comunale Sirica ha sottolineato la responsabilità politica e amministrativa del sindaco, che ricopre anche il ruolo di assessore al bilancio. (Anteprima24.it)

Rosarno - assistenza domiciliare : il Comune annuncia il via dei servizi - ll Comune di Rosarno, in qualità di ente capofila dell’Ambito territoriale-sociale n. 2, ha completato la valutazione delle 28 domande per l’erogazione di servizi di assistenza domiciliare a favore di soggetti non autosufficienti under 65 residenti nei comuni di Rosarno, Gioia Tauro, San... (Reggiotoday.it)

Comune di Salerno - Ventura : "Sarno? Poteva dimettersi prima. FdI è peggio di De Luca" -  “Fratelli d’Italia a Salerno e Roma sta facendo peggio di De Luca. Michele Sarno? Poteva dimettersi prima visto che al Comune si è visto raramente”. Lo dichiara il consigliere comunale del Gruppo Misto Mimmo Ventura, vicino a Forza Italia, commentando l’imminente staffetta a Palazzo di Città ... (Salernotoday.it)