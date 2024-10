.com - Basket B nazionale / Ponziani aggregato al roster di Ghizzinardi

(Di martedì 22 ottobre 2024) Ruolo centro. All’esito del periodo di prova l’accordo per la stagione in corso con la maglia della JesiAcademy JESI, 22 ottobre 2024 – Faccia nuova all’interno del gruppo squadra allenato da. “Jesi Academy comunica – scrive il club leoncello – di averin prova al gruppo di prima squadra l’atleta Riziero(foto in primo piano dalla pagina facebook della JesiAcademy). Il centro, 204 cm classe 1994, ha una lunga esperienza in serie B maturata con le casacche di Chieti, Rieti, Taranto, Orzinuovi e Legnano. Proprio a Legnano è arrivato a campionato in corso, al rientro da un infortunio, disputando 14 partite con medie di evidenza. Attualmente senza squadra ha accettato l’invito della società e da oggi si allenerà agli ordini di coach