Aston Villa-Bologna 2-0 Italiano | Dispiace abbiamo avuto occasioni nitide nel primo tempo

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Vincenzoha parlato nel post-partita di2-0, match della terza giornata della Champions League 2024/2025. “non essere riusciti a segnare, nelqualche palla gol nitida – spiega il tecnico degli emiliani – Il tutto contro una squadra forte sotto tutti i punti di vista, noi comunquecercato di attaccare la profondità. Sul lorogol c’era un fallo su Fabbian,colpito un palo edimostrato di poter reagire.” Sulle differenze tra il calcio inglese e quello, l’allenatore deldice la sua: “Sono spaventosi per intensità e capacità di ribaltare l’azione, credo che affrontare questi avversari possa farci bene anche per crescere in campionato. In generalemeno punti di quelli che meriteremmo, usciamo sempre a testa alta comunque.