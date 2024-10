Arsenal in ansia per Calafiori: infortunio al ginocchio (VIDEO) (Di martedì 22 ottobre 2024) L’Arsenal batte lo Shakhtar all’Emirates Stadium, ma cresce l’ansia per le condizioni di Riccardo Calafiori. Il difensore dei Gunners ha dovuto lasciare il campo al minuto 72 dopo un movimento innaturale del ginocchio, causato probabilmente dal terreno un po’ scivoloso del manto londinese. Il calciatore della Nazionale Italiana ha poi lasciato il campo sulle sue game, ma ovviamente bisognerà attendere tutti gli esami del caso per conoscere l’entità dell’infortunio. Riccardo Calafiori off with a knee injury ?? pic.twitter.com/lOgeiq5n6B — Transfer Sector (@TransferSector) October 22, 2024 Arsenal in ansia per Calafiori: infortunio al ginocchio (VIDEO) SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 22 ottobre 2024) L’batte lo Shakhtar all’Emirates Stadium, ma cresce l’per le condizioni di Riccardo. Il difensore dei Gunners ha dovuto lasciare il campo al minuto 72 dopo un movimento innaturale del, causato probabilmente dal terreno un po’ scivoloso del manto londinese. Il calciatore della Nazionale Italiana ha poi lasciato il campo sulle sue game, ma ovviamente bisognerà attendere tutti gli esami del caso per conoscere l’entità dell’. Riccardooff with a knee injury ?? pic.twitter.com/lOgeiq5n6B — Transfer Sector (@TransferSector) October 22, 2024inperal) SportFace.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

CALAFIORI OUT contro il PSG? Arteta : «Problemi al GINOCCHIO - ecco come sta» - Riccardo Calafiori rischia di saltare il debutto in Champions League in Arsenal-PSG: problemi al ginocchio per lui, le parole di Arteta Riccardo Calafiori a rischio per il prossimo impegno di Champions League dell’Arsenal con il PSG. […]. Il difensore ex Bologna infatti ha rimediato un problema al ginocchio nell’ultima partita di Premier League contro il Leicester. (Calcionews24.com)