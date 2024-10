Arresti per voto di scambio a Poggiomarino: il sindaco e il vice coinvolti in inchiesta della Dda (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’inchiesta condotta dai Carabinieri di Torre Annunziata e dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli ha portato all’arresto del sindaco di Poggiomarino, Maurizio Falanga, del suo vice, Luigi Belcuore, e dell’imprenditore Franco Carillo. I reati contestati comprendono voto di scambio politico-mafioso e pressioni indebite nei confronti di un vigile urbano che ha osato segnalare presunte irregolarità in un appalto pubblico. L’operazione mette in luce un sistema di corruzione che collega la politica locale alla camorra, sollevando interrogativi sulla trasparenza e l’integrità delle istituzioni. Le anomalie nei lavori di metanizzazione L’inchiesta si è concentrata su lavori di scavo per la metanizzazione a Poggiomarino, dove il vigile urbano coinvolto ha notato comportamenti sospetti. Gaeta.it - Arresti per voto di scambio a Poggiomarino: il sindaco e il vice coinvolti in inchiesta della Dda Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’condotta dai Carabinieri di Torre Annunziata e dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli ha portato all’arresto deldi, Maurizio Falanga, del suo, Luigi Belcuore, e dell’imprenditore Franco Carillo. I reati contestati comprendonodipolitico-mafioso e pressioni indebite nei confronti di un vigile urbano che ha osato segnalare presunte irregolarità in un appalto pubblico. L’operazione mette in luce un sistema di corruzione che collega la politica locale alla camorra, sollevando interrogativi sulla trasparenza e l’integrità delle istituzioni. Le anomalie nei lavori di metanizzazione L’si è concentrata su lavori di scavo per la metanizzazione a, dove il vigile urbano coinvolto ha notato comportamenti sospetti.

