"Annullato l'affidamento alla ditta del parente del sindaco sprovvista dei requisiti" (Di martedì 22 ottobre 2024) A Capodrise la minoranza esulta dopo aver ottenuto "l'annullamento in autotutela dell’atto di affidamento di 70.000 euro assegnato alla ditta di Marcianise imparentata con il sindaco Nicola Cecere e che non aveva i requisiti per effettuare i lavori di efficientamento energetico negli edifici Casertanews.it - "Annullato l'affidamento alla ditta del parente del sindaco sprovvista dei requisiti" Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di martedì 22 ottobre 2024) A Capodrise la minoranza esulta dopo aver ottenuto "l'annullamento in autotutela dell’atto didi 70.000 euro assegnatodi Marcianise imparentata con ilNicola Cecere e che non aveva iper effettuare i lavori di efficientamento energetico negli edifici

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Proroga tecnica in attesa dell’affidamento. Serrara, nuova gara per la mensa scolastica - Anche a Serrara Fontana parte l’iter per il nuovo affidamento del servizio di refezione scolastica, rivolto alle classi delle Scuole dell’Infanzia di Serrar ... (ildispariquotidiano.it)

Inchiesta Sogei, l’ufficiale indagato all’uomo di Musk in Italia: «Ti mando un documento riservato, ti chiedo di pulirlo» - Nell’informativa agli atti delle indagini su Sogei, si ricostruisce il meccanismo degli appalti su cui la procura di Roma ha acceso un faro. Così l’ufficiale della Marina Antonio Masala si impegnava p ... (editorialedomani.it)

Camorra e voto di scambio: arrestato il sindaco di Poggiomarino - Arrestato, con l’accusa di voto di scambio, Maurizio Falanga, sindaco di Poggiomarino, provincia di Napoli, finito ai domiciliari insieme al vicesindaco Luigi ... (pupia.tv)