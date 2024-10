Ambiente, Ue stanzia 380 milioni per progetti Programma Life (Di martedì 22 ottobre 2024) La commissione Europea ha concesso oggi più di 380 milioni di euro a 133 nuovi progetti in tutta Europa nell’ambito del Programma Life per l’Ambiente e l’azione per il clima. L’importo stanziato rappresenta più della metà dei 574 milioni di euro di investimenti totali necessari per questi progetti, mentre il resto proviene da governi nazionali, regionali e locali, partenariati pubblico-privati, aziende e organizzazioni della società civile. I progetti Life contribuiscono al raggiungimento dell’ampia gamma di obiettivi climatici, energetici e ambientali del Green deal europeo, tra cui l’obiettivo dell’Ue di diventare climaticamente neutri entro il 2050 e di arrestare e invertire la perdita di biodiversità entro il 2030, garantendo al contempo la prosperità a lungo termine dell’Europa. Lapresse.it - Ambiente, Ue stanzia 380 milioni per progetti Programma Life Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di martedì 22 ottobre 2024) La commissione Europea ha concesso oggi più di 380di euro a 133 nuoviin tutta Europa nell’ambito delper l’e l’azione per il clima. L’importoto rappresenta più della metà dei 574di euro di investimenti totali necessari per questi, mentre il resto proviene da governi nazionali, regionali e locali, partenariati pubblico-privati, aziende e organizzazioni della società civile. Icontribuiscono al raggiungimento dell’ampia gamma di obiettivi climatici, energetici e ambientali del Green deal europeo, tra cui l’obiettivo dell’Ue di diventare climaticamente neutri entro il 2050 e di arrestare e invertire la perdita di biodiversità entro il 2030, garantendo al contempo la prosperità a lungo termine dell’Europa.

