Alla ricerca dei neet parte il progetti per recuperare i ragazzi che non lavorano e non studiano

"Giovani Energie - Azioni sperimentali per l'attivazione dei giovani nella definizione del proprio percorso formativo e professionale" è il bando regionale che ha permesso la presentazione di progetti finalizzati ad offrire ai giovani opportunità di scoperta dei propri talenti e competenze chiave

Como - Varane nuovo membro del CdA : collaborerà ai progetti di sviluppo del settore giovanile - “Nel corso della mia carriera, sono stato motivato dal desiderio di migliorare e di lavorare per l’eccellenza. A poche settimane dal suo ritiro dal calcio giocato, Raphael Varane inizia un nuovo percorso fuori dal campo portando la sua esperienza e la sua leadership come membro del Consiglio di Amministrazione del Como. (Sportface.it)

Donald Balla è il nuovo presidente del Gruppo Giovani ANCE Chieti Pescara : ecco i suoi progetti - Infatti, tra i partecipanti erano presenti anche il Presidente ANCE Chieti Pescara Antonio D’Intino e il Direttore Generale di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico Luigi Di Giosaffatte, confermando l’importanza dell’evento non solo a livello locale, ma anche regionale. La visione di Donald Balla per il futuro Nel delineare la sua visione del Gruppo, Balla ha evidenziato l’importanza del dialogo ... (Gaeta.it)

Asimov e Spazio pubblico resiliente - due progetti innovativi per investire sui giovani e il territorio - V. P. - Andare in Sicilia in modalità virtuale" e "S. . MO. I. Sono stati presentati oggi, venerdì 11 ottobre, a palazzo Zanca. Due progetti innovativi per i giovani di Messina. I progetti, "A. . S. . Si tratta di due progetti finanziati dalla Regione Siciliana e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. (Messinatoday.it)