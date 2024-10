Addio al primo cantante degli Iron Maiden: a dicembre doveva suonare a Pordenone (Di martedì 22 ottobre 2024) Paul Di’Anno, ex frontman degli Iron Maiden, avrebbe dovuto esibirisi il 7 dicembre al Capitol. Una data attesa a Pordenone pronta ad accogliere la storica voce di uno dei gruppi heavy metal più conosciuti a livello mondiale. La leggenda del rock è morto a 66 anni nella sua casa di Salisbury. Una Pordenonetoday.it - Addio al primo cantante degli Iron Maiden: a dicembre doveva suonare a Pordenone Leggi tutta la notizia su Pordenonetoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Paul Di’Anno, ex frontman, avrebbe dovuto esibirisi il 7al Capitol. Una data attesa apronta ad accogliere la storica voce di uno dei gruppi heavy metal più conosciuti a livello mondiale. La leggenda del rock è morto a 66 anni nella sua casa di Salisbury. Una

È morto Paul Di’Anno - il frontman degli Iron Maiden : stroncato a 66 anni da una lunga malattia - Paul è deceduto nella sua casa di Salisbury all’età di 66 anni. Nel 1981, poi, lascia la band e prosegue la sua carriera con i Battlezone, con i Killers e come solista. Nonostante abbia diminuito le sue esibizioni sul palco, dove si presentava in sedia a rotelle per problemi di salute, Di’Anno ha cantato in oltre 100 spettacoli nell’ultimo anno. (Ilfattoquotidiano.it)

Chi era Paul Di’Anno - voce degli Iron Maiden fino al 1981 - it. Nella sua autobiografia ha raccontato anche il suo passato violento. Ammise anche di aver aggredito una donna con un coltello, sotto l’effetto della cocaina. Nel 2011 finisce in carcere per frode e sconta due dei nove mesi comminati dal giudice. Riposa in pace amico ’. Con comportamenti abusanti nei confronti delle sue compagne. (Cultweb.it)

Addio a Paul Di’Anno - morto l’ex cantante degli Iron Maiden - aveva 66 anni ed era in sedia a rotelle da tempo - Di'Anno è stato il frontman della storica band heavy metal fino al 1981 L'ex cantante degli Iron Maiden Paul Di'Anno è morto. Il 66enne era malato da tempo ed in sedia a rotelle, ma nonostante ciò non aveva abbandonato il palco: nel 2023 infatti si era anche esibito in concerto in Italia, ma . (Ilgiornaleditalia.it)