Adani | Il Napoli ha un nuovo Kim Neres? Vi svelo una cosa

La vittoria del Napoli contro l'Empoli sotto la lente di Conte e Adani Notizie calcio Napoli – Nella puntata di "Viva el Futbol", si è discusso a lungo della vittoria del Napoli contro l'Empoli, soffermandosi su un primo tempo tutt'altro che brillante per gli azzurri. "Primo tempo bruttissimo anche per merito dell'Empoli, che avrebbe meritato due gol. Il Napoli non arrivava sulle seconde palle e Lukaku non riusciva a tenere la sfera. Però, come dissi, il Napoli non lo vedremo calciare tanto, ma sarà cinico e vincerà anche quando meriterebbe di pareggiare. Conte ha avuto il coraggio di togliere Lukaku, perché non era efficace. La partita poteva sbloccarsi solo su rigore", ha affermato Cassano. Anche Lele Adani ha voluto dire la sua, sottolineando l'importanza di Buongiorno in difesa. "Il Napoli ha fatto poco nel primo tempo, ma bisogna rilevare il lavoro difensivo.

