A Opera Prima il Collettivo BALT in “Preferisco il rumore del Mare” (Di martedì 22 ottobre 2024) Proseguono gli appuntamenti della XVIII edizione della rassegna Emergenze e Dintorni della Scena che porta nel piccolo ma accogliente teatro di Opera Prima monologhi, danza, esibizioni dal vivo: un turbine di idee ed emozioni per coltivare testa, cuore e anima.In scena sabato 26 ottobre Latinatoday.it - A Opera Prima il Collettivo BALT in “Preferisco il rumore del Mare” Leggi tutta la notizia su Latinatoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Proseguono gli appuntamenti della XVIII edizione della rassegna Emergenze e Dintorni della Scena che porta nel piccolo ma accogliente teatro dimonologhi, danza, esibizioni dal vivo: un turbine di idee ed emozioni per coltivare testa, cuore e anima.In scena sabato 26 ottobre

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

NTmobile spinge a cambiare operatore prima che sia troppo tardi - Avete meno di un mese di tempo per effettuare la portabilitĂ da NTmobile a un nuovo operatore, in modo da non perdere il numero. L'articolo NTmobile spinge a cambiare operatore prima che sia troppo tardi proviene da TuttoAndroid. . (Tuttoandroid.net)

Ternana - Marco Capuano rinnova con i rossoverdi : prima operazione del presidente D’Alessandro - Nei giorni scorsi infatti è stato trovato l’accordo tra l’entourage del calciatore ed il direttore sportivo Carlo Mammarella, sotto la supervisione di Stefano D’Alessandro. . . Per il presidente rossoverde. Un matrimonio calcistico che proseguirà fino al 30 giugno 2027 tra Marco Capuano e la Ternana. (Ternitoday.it)

Ternana - Marco Capuano rinnova con i rossoverdi : prima operazione del presidente D’Alessandro - Un matrimonio calcistico che proseguirà fino al 30 giugno 2027 tra Marco Capuano e la Ternana. Nei giorni scorsi infatti è stato trovato l’accordo tra l’entourage del calciatore ed il direttore sportivo Carlo Mammarella, sotto la supervisione di Stefano D’Alessandro. Per il presidente rossoverde. (Today.it)