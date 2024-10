Verso Milan-Club Brugge, Paulo Fonseca rilancia Ruben Loftus-Cheek. Le ultime (Di lunedì 21 ottobre 2024) Paulo Fonseca ha deciso: l’allenatore del Milan rilancerà Ruben Loftus-Cheek contro il Club Brugge. Ecco come verrà impiegato il centrocampista inglese Ruben Loftus-Cheek giocherà titolare contro il Club Brugge. Paulo Fonseca ha deciso di rilanciare il centrocampista inglese dal primo minuto nella sfida valida per la terza giornata di Champions League. Un incontro fondamentale che potrebbe già indirizzare il cammino europeo dei rossoneri. Infatti, il Milan è attualmente fermo a zero punti dopo due partite nella competizione. Solamente una vittoria potrebbe consentire alla squadra di inseguire la qualificazione diretta agli ottavi di finale. Dailymilan.it - Verso Milan-Club Brugge, Paulo Fonseca rilancia Ruben Loftus-Cheek. Le ultime Leggi tutta la notizia su Dailymilan.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)ha deciso: l’allenatore delrilanceràcontro il. Ecco come verrà impiegato il centrocampista inglesegiocherà titolare contro ilha deciso dire il centrocampista inglese dal primo minuto nella sfida valida per la terza giornata di Champions League. Un incontro fondamentale che potrebbe già indirizzare il cammino europeo dei rossoneri. Infatti, ilè attualmente fermo a zero punti dopo due partite nella competizione. Solamente una vittoria potrebbe consentire alla squadra di inseguire la qualificazione diretta agli ottavi di finale.

