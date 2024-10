Vergogna a Empoli: Tifoso del Napoli e una bimba cacciati dalla tribuna (Di lunedì 21 ottobre 2024) Denunciato grave episodio durante Empoli-Napoli al Castellani Durante Empoli-Napoli allo stadio Castellani, un Tifoso del Napoli è stato vittima di un episodio increscioso insieme alla sua bambina. Italia Mele, giornalista di Canale 8, ha raccontato sui social quanto accaduto in tribuna: il Tifoso, presente con la bambina, è stato cacciato dagli steward dopo aver esultato al gol del Napoli, causando terrore alla piccola. Secondo quanto denunciato dalla Mele, sarebbe stato addirittura il presidente dell’Empoli, Fabrizio Corsi, a richiedere l’intervento degli steward. La situazione si è poi risolta solo con l’arrivo della polizia, che ha fatto riaccomodare il Tifoso e la bambina. Un episodio che solleva seri interrogativi sulla gestione della sicurezza e sul rispetto dei tifosi ospiti. Napolipiu.com - Vergogna a Empoli: Tifoso del Napoli e una bimba cacciati dalla tribuna Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com (Di lunedì 21 ottobre 2024) Denunciato grave episodio duranteal Castellani Duranteallo stadio Castellani, undelè stato vittima di un episodio increscioso insieme alla sua bambina. Italia Mele, giornalista di Canale 8, ha raccontato sui social quanto accaduto in: il, presente con la bambina, è stato cacciato dagli steward dopo aver esultato al gol del, causando terrore alla piccola. Secondo quanto denunciatoMele, sarebbe stato addirittura il presidente dell’, Fabrizio Corsi, a richiedere l’intervento degli steward. La situazione si è poi risolta solo con l’arrivo della polizia, che ha fatto riaccomodare ile la bambina. Un episodio che solleva seri interrogativi sulla gestione della sicurezza e sul rispetto dei tifosi ospiti.

