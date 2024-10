Anteprima24.it - Tredicenne ferito da un proiettile durante una battuta di caccia al cinghiale

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSarebbe rimastounadial, un giovane ragazzino minorenne di 13 anni, residente nell’Alta Valle del Sele. L’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri in un comune della Valle del Sele. Il giovane, un minore di 13 anni, è giunto insieme ai familiari presso il pronto soccorso dell’ospedale “San Francesco d’Assisi” di Oliveto Citra con una ferita di arma da fuoco al braccio destro. Ferita che, sarebbe stata provocata da un incidente avvenuto all’estero di un’area diconalma in maniera non grave, il ragazzino è stato medicato e dimesso dal nosocomio dell’Alto Sele. L'articoloda ununadialproviene da Anteprima24.it.