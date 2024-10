Traversara, acqua dalla rotta. Il sindaco scrive al governo (Di lunedì 21 ottobre 2024) Nella Bassa Romagna è stata tanta l’apprensione per il maltempo con le intense precipitazioni di sabato e il passaggio delle piene dei fiumi ieri. I livelli idrometrici del Sillaro e del Senio hanno destato molta preoccupazione e osservato speciale, naturalmente, è stato il Lamone, soprattutto a Traversara e Boncellino di Bagnacavallo per le quali è stata disposta l’evacuazione da sabato. Nell’argine ricostruito a Traversara, dopo la rotta, si è registrato un leggero trafilamento, tale da far mantenere l’ordinanza di evacuazione per Traversara e Borghetto anche per oggi, mentre è rientrata quella di Boncellino. Il sindaco di Bagnacavallo ieri ha scritto a governo e presidente Mattarella: "Chiediamo risposte tempestive ed efficaci nella ricostruzione, perché dall’emergenza vogliamo uscire". Ilrestodelcarlino.it - Traversara, acqua dalla rotta. Il sindaco scrive al governo Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Nella Bassa Romagna è stata tanta l’apprensione per il maltempo con le intense precipitazioni di sabato e il passaggio delle piene dei fiumi ieri. I livelli idrometrici del Sillaro e del Senio hanno destato molta preoccupazione e osservato speciale, naturalmente, è stato il Lamone, soprattutto ae Boncellino di Bagnacavallo per le quali è stata disposta l’evacuazione da sabato. Nell’argine ricostruito a, dopo la, si è registrato un leggero trafilamento, tale da far mantenere l’ordinanza di evacuazione pere Borghetto anche per oggi, mentre è rientrata quella di Boncellino. Ildi Bagnacavallo ieri ha scritto ae presidente Mattarella: "Chiediamo risposte tempestive ed efficaci nella ricostruzione, perché dall’emergenza vogliamo uscire".

Io non rischio in piazza. A lezione con i volontari : "Missione a Traversara - paese d’acqua e fango" - Nel dramma un’esperienza molto toccante, che mette alla prova la tua umanità", dice un altro volontario. Tende e mezzi, attorno uno scenario che spezzava il cuore. Ieri l’iniziativa si è svolta in numerose piazze d’italia. Il fiume Lamone, il livello è aumentato per via delle abbondanti piogge, durante la notte riesce a infiltrarsi in una falla dell’argine, dilaga tra le case. (Ilrestodelcarlino.it)

Si apre una falla nell'argine del Lamone : Traversara di nuovo sott'acqua - VIDEO - Traversara è di nuovo sott'acqua. Nelle prime ore di venerdì, a due settimane dalla catastrofica rotta del Lamone, una falla si è aperta nell'argine. Come si può vedere dal video la falla sembra essere avvenuta proprio nel punto in cui il fiume aveva rotto a settembre. Il nuovo argine non è... (Ravennatoday.it)

La loro casa di Traversara distrutta dall'acqua : una raccolta fondi per ripartire - Eleonora e suo marito si erano appena trasferiti in affitto nella casa di Traversara dopo il matrimonio, ma la rotta del Lamone ha portato via tutto. Ora la coppia lancia una raccolta fondi, da dividere con i proprietari dell'immobile, "per andare in un'altra casa e ripartire". (Ravennatoday.it)