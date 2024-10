The Sun | Joe Tacopina e Asap Rocky in trattativa per acquistare il Tranmere Rovers

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024)e Joeuniscono le forze: secondo quanto riporta il The Sun, i due farebbero parte di un consorzio che punta adl’80% delle azioni del, squadra di quarta divisione inglese (la League Two). Lacon gli attuali proprietari del club dura da circa sei mesi, e, secondo quanto riportato, si è ora in attesa dell’approvazione normativa da parte della English Football League (EFL). L’obiettivo dei due è ambizioso: replicare la scalata della formazione gallese del Wrexham, con una mossa che darebbe sicuramente lustro alla League Two, magari attirando ulteriori investitori. The Sun: JoeinperilSportFace.