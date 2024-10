Serena Rossi incanta la Festa del Cinema di Roma, esibizione voce e chitarra da brividi (Di lunedì 21 ottobre 2024) Serena Rossi ha incantato il pubblico della 19esima edizione della Festa del Cinema di Roma con un’esibizione a sorpresa alla premiere de ‘Il treno dei bambini’, il nuovo film di Cristina Comencini dal 4 dicembre su Netflix. L’attrice coprotagonista del film, pRossimamente a teatro con “Serenata a Napoli”, ha cantato ‘Uocchie C’arraggiunate’ di Roberto Murolo, brano che interpreta anche nella pellicola, esibendosi voce e chitarra. Lapresse.it - Serena Rossi incanta la Festa del Cinema di Roma, esibizione voce e chitarra da brividi Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)hato il pubblico della 19esima edizione delladeldicon un’a sorpresa alla premiere de ‘Il treno dei bambini’, il nuovo film di Cristina Comencini dal 4 dicembre su Netflix. L’attrice coprotagonista del film, pmamente a teatro con “ta a Napoli”, ha cantato ‘Uocchie C’arraggiunate’ di Roberto Murolo, brano che interpreta anche nella pellicola, esibendosi

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Serena Rossi - l'emozionante esibizione a sorpresa alla première de "Il treno dei bambini" - Il film di Cristina Comencini ha emozionato raccontando una pagina di storia che in molti avevano dimenticato o mai conosciuto. . . Domenica 20 ottobre è stata la giornata de "Il treno dei bambini" alla Festa del Cinema di Roma. Le emozioni non sono state solo quelle sul grande schermo, però, per il. (Romatoday.it)

Serena Rossi alla Festa del Cinema porta sul red carpet l’eleganza della semplicità - Abito lungo da sera per Serena Rossi, al debutto sul red carpet della Festa del Cinema di Roma: l'attrice ha scelto il fascino intramontabile della semplicità.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Il treno dei bambini : Serena Rossi in un’emozionante esibizione apre la première - Un emozionante concerto a sorpresa, infatti, ha preceduto la proiezione del film. La JuniOrchestra, l'orchestra dei giovani dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, diretta dal Maestro Simone Genuini, ha eseguito due arrangiamenti dei brani originali de Il treno dei bambini composti dal premio Oscar Nicola Piovani, presente in sala. (Movieplayer.it)