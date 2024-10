Se quel rigore fosse stato assegnato all’Empoli, sai quante sceneggiate (Damascelli) (Di lunedì 21 ottobre 2024) Se quel rigore fosse stato assegnato all’Empoli, sai quante sceneggiate (Damascelli). Tony Damascelli sul Giornale scrive anche del Napoli e del calcio di rigore assegnato agli azzurri a Empoli. Il Napoli resta primo, ha vinto ad Empoli soffrendo, giocando male, sfruttando un calcio di rigore che, se assegnato ai toscani, avrebbe provocato tumulti e sceneggiate a bordo campo (ma tant’è, ormai con questi arbitri e chi li comanda non è più il caso di insistere, il calcio è loro). Conte può essere soddisfatto per il primo posto in classifica ma la squadra è stata pigra e questo aggettivo non rientra nel regolamento del sulfureo allenatore che, per mandare in circuito il messaggio, ha sostituito il suo cocco, Lukaku, tra i più indolenti del gruppo. Ilnapolista.it - Se quel rigore fosse stato assegnato all’Empoli, sai quante sceneggiate (Damascelli) Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Se, sai). Tonysul Giornale scrive anche del Napoli e del calcio diagli azzurri a Empoli. Il Napoli resta primo, ha vinto ad Empoli soffrendo, giocando male, sfruttando un calcio diche, seai toscani, avrebbe provocato tumulti ea bordo campo (ma tant’è, ormai con questi arbitri e chi li comanda non è più il caso di insistere, il calcio è loro). Conte può essere soddisfatto per il primo posto in classifica ma la squadra è stata pigra e questo aggettivo non rientra nel regolamento del sulfureo allenatore che, per mandare in circuito il messaggio, ha sostituito il suo cocco, Lukaku, tra i più indolenti del gruppo.

