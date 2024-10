Riscatto laurea, agevolato o tradizionale? Tutti i pro e contro (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il Riscatto della laurea è uno strumento grazie al quale si possono trasformare i propri anni di università in anni contributivi. Significa che è possibile integrare la propria posizione contributiva ai fini del calcolo e di tutte le prestazioni inerenti alla pensione. Ovviamente per riscattare la laurea è necessario aver completato il percorso di studio (universitario, diploma di laurea o servizio equiparato) e non è fondamentale avere un’occupazione stabile. La domanda, infatti, può essere presentata anche dai soggetti inoccupati. Parliamo di quelli che al momento della domanda non sono mai stati iscritti ad alcuna forma di obbligatoria di previdenza e non hanno iniziato a lavorare in Italia o all’estero. Detto ciò, ecco come funziona nel dettaglio il Riscatto della laurea con opzione tradizionale e agevolata. Quifinanza.it - Riscatto laurea, agevolato o tradizionale? Tutti i pro e contro Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ildellaè uno strumento grazie al quale si possono trasformare i propri anni di università in anni contributivi. Significa che è possibile integrare la propria posizione contributiva ai fini del calcolo e di tutte le prestazioni inerenti alla pensione. Ovviamente per riscattare laè necessario aver completato il percorso di studio (universitario, diploma dio servizio equiparato) e non è fondamentale avere un’occupazione stabile. La domanda, infatti, può essere presentata anche dai soggetti inoccupati. Parliamo di quelli che al momento della domanda non sono mai stati iscritti ad alcuna forma di obbligatoria di previdenza e non hanno iniziato a lavorare in Italia o all’estero. Detto ciò, ecco come funziona nel dettaglio ildellacon opzionee agevolata.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

**Caivano : Bernini - 'a novembre nuovo corso laurea - stiamo creando condizioni per riscatto'** - Caivano non è solamente un luogo o una parola, ma è un percorso che noi vorremmo applicare a tutti i luoghi dove l'università, la ricerca ma soprattutto l'innovazione hanno una funzione rigenerativa. "Caivano per noi non è solamente un luogo dove è accaduta una cosa terribile e dove stiamo creando le condizioni per un riscatto, non solo dal punto di vista sociale- dice Bernini - Stiamo cercando ... (Liberoquotidiano.it)

“Figlia di genitori con la quinta elementare - laureata a pieni voti” - la storia di riscatto commuove il web : l’importanza dello studio come strumento di emancipazione - . Per me e per loro, che non hanno potuto, lo studio ha sempre avuto un gran valore". L'articolo “Figlia di genitori con la quinta elementare, laureata a pieni voti”, la storia di riscatto commuove il web: l’importanza dello studio come strumento di emancipazione sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. (Orizzontescuola.it)

Pensioni docenti e ATA - Pacifico (Anief) : “Basta ignorare il burnout. Riscatto laurea gratuito e pensione a 62 anni come le forze armate” - L'articolo Pensioni docenti e ATA, Pacifico (Anief): “Basta ignorare il burnout. . Riscatto laurea gratuito e pensione a 62 anni come le forze armate” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. Il presidente nazionale del sindacato Anief, Marcello Pacifico, interviene con decisione nel dibattito sulla delicata situazione lavorativa del personale scolastico, denunciando la scarsa ... (Orizzontescuola.it)