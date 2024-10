Terzotemponapoli.com - Radio Goal – Napoli: rinnovo di Kvara? Deve accontentarsi. Su Lukaku …

Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Santacroce:? E’ il miglior centravanti possibile per il, già al 50% ti garantisce una pericolosità. Sta caricando tanto, perciò aspettiamoci unlento, ma sempre decisivo. Giocatori della sua struttura hanno bisogno di più tempo per entrare in forma, tra un po’ ci dispiacerà anche se non giocherà per 10 minuti” Zazzaroni, Cioffi, Scozzafava, Santacroce, Buscaglia, Bruscolotti, Fontana, Sorrentino, Ferri e Bartoletti hanno partecipato a, trasmissione sulle frequenze di Kiss Kiss. Questi i loro interventi riportati da TerzoTempo.Com: Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha rilasciato un’intervista a, in diretta su Kiss Kiss“La forza di questocapolista sta proprio nella forza del suo allenatore. Conte se vede che un giocatore non funziona nel contesto di una partita lo toglie.