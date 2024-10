Quante volte vai a prelevare al bancomat? Occhio al limite, scattano controlli (Di lunedì 21 ottobre 2024) Prelievo bancomat: Quante volte fai questa operazione durante il mese? C’è un limite che è meglio non superare perché farebbero scattare controlli sul conto corrente Il nostro conto corrente è alla portata di un clic, oggi. Del resto le operazioni bancarie sono sempre più accessibili e veloci, e prelevare contanti non fa eccezione. Non è poi così lontano il tempo in cui, per accedere al proprio conto o ritirare denaro, bisognava fare file interminabili in banca, incrociando le dita sperando di arrivare allo sportello prima che chiudesse. Oggi, grazie all’evoluzione tecnologica e alla diffusione capillare dei bancomat, possiamo attingere contanti praticamente ovunque e a qualsiasi ora. Basta una tessera e un PIN. Anzi: quest’ultimo non è nemmeno più cos’ decisivo da quando è subentrato anche il moderno prelievo cardless con smartphone. Notizie.com - Quante volte vai a prelevare al bancomat? Occhio al limite, scattano controlli Leggi tutta la notizia su Notizie.com (Di lunedì 21 ottobre 2024) Prelievofai questa operazione durante il mese? C’è unche è meglio non superare perché farebbero scattare controlli sul conto corrente Il nostro conto corrente è alla portata di un clic, oggi. Del resto le operazioni bancarie sono sempre più accessibili e veloci, econtanti non fa eccezione. Non è poi così lontano il tempo in cui, per accedere al proprio conto o ritirare denaro, bisognava fare file interminabili in banca, incrociando le dita sperando di arrivare allo sportello prima che chiudesse. Oggi, grazie all’evoluzione tecnologica e alla diffusione capillare dei, possiamo attingere contanti praticamente ovunque e a qualsiasi ora. Basta una tessera e un PIN. Anzi: quest’ultimo non è nemmeno più cos’ decisivo da quando è subentrato anche il moderno prelievo cardless con smartphone.

