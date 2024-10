Pronostici Serie C Girone C: Le due gare in programma lunedì 21 ottobre 2024 (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ecco la nostra proposta di gioco per le due partite in programma oggi nel Girone C di Serie C. Si tratta di match che vedono squadre con differenti ambizioni in questa fase del campionato, ma entrambe le gare potrebbero riservare delle sorprese. Di seguito, la nostra analisi e i Pronostici consigliati per le partite. Partita Pronostico Quota Casertana – Cavese X Primo Tempo e/o X Finale 1.52 Picerno – Potenza Multigol 1 – 2 squadra casa 1.57 Analisi delle Partite Casertana – CavesePronostico: X Primo Tempo e/o X FinaleQuota: 1.52Analisi: Derby campano molto equilibrato. La Casertana, che ha mostrato una certa solidità difensiva, si troverà di fronte una Cavese ben organizzata, abituata a strappare punti fuori casa. Ci aspettiamo una partita tattica e combattuta, con la possibilità di un pareggio, sia al termine del primo tempo che a fine partita. Pronosticipremium.com - Pronostici Serie C Girone C: Le due gare in programma lunedì 21 ottobre 2024 Leggi tutta la notizia su Pronosticipremium.com (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ecco la nostra proposta di gioco per le due partite inoggi nelC diC. Si tratta di match che vedono squadre con differenti ambizioni in questa fase del campionato, ma entrambe lepotrebbero riservare delle sorprese. Di seguito, la nostra analisi e iconsigliati per le partite. Partita Pronostico Quota Casertana – Cavese X Primo Tempo e/o X Finale 1.52 Picerno – Potenza Multigol 1 – 2 squadra casa 1.57 Analisi delle Partite Casertana – CavesePronostico: X Primo Tempo e/o X FinaleQuota: 1.52Analisi: Derby campano molto equilibrato. La Casertana, che ha mostrato una certa solidità difensiva, si troverà di fronte una Cavese ben organizzata, abituata a strappare punti fuori casa. Ci aspettiamo una partita tattica e combattuta, con la possibilità di un pareggio, sia al termine del primo tempo che a fine partita.

