Pioggia record dal 1830 a oggi

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Un quadro di quanto accaduto in queste giornate di intense precipitazioni ce lo fornisce – come al solito – l’Osservatorio Geofisico del Dipartimento di Ingegneria ’Enzo Ferrari’ della nostra università, che daltiene monitorata la situazione relativamente ai più importanti indicatori meteorologici. Va subito detto che questa seconda decade di ottobre con i suoi 130,2 mm diè stata la decade in assoluto più piovosa della serie storica documentata a Modena. Il contributo per questolo ha dato certamente la giornata di sabato 19 ottobre, quando sono stati misurati al suolo 72,5 mm di, che rappresenta la 18esima precipitazione più abbondante in 194 anni. Ecco il dettaglio delle singole ultime giornate: 16 ottobre, 7.8 mm; 17 ottobre, 37.5 mm; 18 ottobre, 5.7 mm; 19 ottobre, 72.5 mm e 20 ottobre, 6,8 mm.