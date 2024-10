Lanazione.it - Pallanuoto, la pratese Cordovani trascina Trieste nel primo turno di Serie A1

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Prato, 21 ottobre 2024 - Il commissario tecnico della Nazionale femminile di, Carlo Silipo, aveva alla fine deciso di non includerla nell'elenco delle atlete convocate per le scorse Olimpiadi di Parigi. Ma sotto la sua gestione, aveva più volte chiamato in azzurro Sarae l'impressione è che proprio la pallanotista di Prato possa essere in prospettiva una dei pilastri del “nuovo corso”. Di certo c'è che lo scorso fine settimana si è messa in mostra, confermandosi fra le giovani più promettenti dellaA1: la giocatrice classe 2001 ha infatti messo a segno una doppietta nel 16-9 con cui laha regolato le rivali del Brizz Nuoto neldi campionato. “Era la prima partita in casa e volevamo rompere il ghiaccio davanti al pubblico.