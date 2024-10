Pallanuoto, i migliori italiani della seconda giornata di A1. Francesco Cassia guida l’Ortigia alla riscossa (Di lunedì 21 ottobre 2024) Va in archivio la seconda giornata della Serie A1 2024-2025 di Pallanuoto maschile: restano a punteggio pieno la Pro Recco, vittoriosa nel derby col Savona, il Brescia, che regola il Telimar, e Trieste, che supera di misura la Training Academy Olympic Roma. A quota 4 si portano il Posillipo, corsaro a Catania, e la Florentia, che la spunta contro la Roma Vis Nova, infine centrano il primo successo stagionale il Quinto, corsaro a Bologna contro il De Akker Team, e l’Ortigia, che annichilisce l’Onda Forte. Pallanuoto femminile, Serie A1 2024-2025: Orizzonte dilagante all’esordio. Successi anche per Trieste, SIS Roma e Bogliasco I migliori italiani della 2A giornata DI SERIE A1 Francesco Cassia (Ortigia): guida gli aretusei alla riscossa dopo due ko consecutivi tra campionato ed Euro Cup. Oasport.it - Pallanuoto, i migliori italiani della seconda giornata di A1. Francesco Cassia guida l’Ortigia alla riscossa Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Va in archivio laSerie A1 2024-2025 dimaschile: restano a punteggio pieno la Pro Recco, vittoriosa nel derby col Savona, il Brescia, che regola il Telimar, e Trieste, che supera di misura la Training Academy Olympic Roma. A quota 4 si portano il Posillipo, corsaro a Catania, e la Florentia, che la spunta contro la Roma Vis Nova, infine centrano il primo successo stagionale il Quinto, corsaro a Bologna contro il De Akker Team, e, che annichilisce l’Onda Forte.femminile, Serie A1 2024-2025: Orizzonte dilagante all’esordio. Successi anche per Trieste, SIS Roma e Bogliasco I2ADI SERIE A1(Ortigia):gli aretuseidopo due ko consecutivi tra campionato ed Euro Cup.

