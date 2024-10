Ilfattoquotidiano.it - Operazioni militari e spazio aereo aperto: il ‘piano di pace’ Usa-Israele che trasformerebbe il Libano del Sud in una nuova Cisgiordania

(Di lunedì 21 ottobre 2024) È nelle mani del proprio inviato speciale, Amos Hochstein, che gli Stati Uniti hanno consegnato il piano di pace con il quale intendono frenare lo scontro in corso trae Hezbollah. Il diplomatico americano è così salito su un volo, direzione Beirut, per quella che, dalle indiscrezioni circolate nelle ultime ore sul contenuto del documento, appare sempre più come una mission impossible. Nella capitale libanese incontrerà il primo ministro ad interim Najib Mikati, il presidente del Parlamento Nabih Berri e altri funzionari libanesi, ma l’offerta che porta con sé, frutto di un confronto tra gli Stati Uniti, il governo israeliano e le Israel Defense Forces (Idf), è stata velocemente respinta dal governo di Beirut: trasformare ildel Sud in una grande area dove, in nome della propria sicurezza interna,possa svolgerecontro Hezbollah.