Nozze d'argento, d'oro e di titanio: Faenza celebra le coppie più longeve (Di lunedì 21 ottobre 2024) Si rinnova a Faenza l’appuntamento con le Nozze d’oro, di diamante e di ferro (o in alcuni casi dette ‘di titanio’) per le coppie che festeggiano, rispettivamente, 50, 60 e 70 anni di matrimonio, cerimonia che giunge quest’anno alla decima edizione. L’iniziativa è in programma sabato 26 ottobre Ravennatoday.it - Nozze d'argento, d'oro e di titanio: Faenza celebra le coppie più longeve Leggi tutta la notizia su Ravennatoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Si rinnova al’appuntamento con led’oro, di diamante e di ferro (o in alcuni casi dette ‘di’) per leche festeggiano, rispettivamente, 50, 60 e 70 anni di matrimonio, cerimonia che giunge quest’anno alla decima edizione. L’iniziativa è in programma sabato 26 ottobre

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

L’Uoei festeggia i soci doc e presenta la Festa della Montagna - Tempo d’autunno e di pranzo sociale per l’U.O.E.I. Faenza, l’associazione attiva in vari settori legati alla montagna e al tempo libero che iniziato i festeggiamenti per i 112 anni dalla fondazione (1 ... (ravennawebtv.it)

L’Uoei ha festeggiato 9 soci doc e presentato la Festa della Montagna di inizio novembre - Tempo d’autunno e di pranzo sociale per l’U.O.E.I. Faenza, l’associazione attiva in vari settori legati alla montagna e al tempo libero che iniziato i ... (ravennanotizie.it)

Faenza festeggia le nozze d’oro, di diamante e di ferro - Al Museo internazionale delle ceramiche sono attese oltre 300 coppie Si rinnova a Faenza l’appuntamento con le nozze d’oro, di diamante e di ferro (o in alcuni casi dette ‘di titanio’) per le coppie c ... (ravenna24ore.it)