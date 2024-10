Lapresse.it - Migranti, via libera in Cdm al decreto sulla lista dei Paesi sicuri

(Di lunedì 21 ottobre 2024) È terminata a palazzo Chigi la riunione del Consiglio dei ministri che, secondo quanto si apprende, ha dato viaallegge in materia diche prevede, tra l’altro, interventi normativi legati alladeiconsiderati ‘’ per il rimpatrio. Il provvedimento era stato annunciato nei giorni scorsi dalla premier Giorgia Meloni con lo scopo dichiarato di ‘superare’ la sentenza del tribunale di Roma che non ha convalidato i trattenimenti di 12nei centri italiani in Albania, in ossequio a una pronuncia della Corte di Giustizia Ue secondo cui Egitto e Bangladesh non potrebbero considerarsi ‘’. Illegge approvato in Cdm reca ‘disposizioni urgenti in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale’.