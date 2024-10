Migranti, decreto “a prova di giudice”: Governo approva “norma primaria” dei Paesi sicuri (Di lunedì 21 ottobre 2024) Palazzo Chigi approva, sui Migranti, un "decreto a prova di giudice". Il Governo Meloni gioca la carta del potenziamento della norma italiana nel suo braccio di ferro con i giudici che invece - nelle loro ordinanze sull'esclusione del trattenimento dei Migranti nel centro italiano in Albania - finora hanno fatto prevalere le ragioni del diritto comunitario L'articolo Migranti, decreto “a prova di giudice”: Governo approva “norma primaria” dei Paesi sicuri proviene da Firenze Post. .com - Migranti, decreto “a prova di giudice”: Governo approva “norma primaria” dei Paesi sicuri Leggi tutta la notizia su .com (Di lunedì 21 ottobre 2024) Palazzo Chigi ap, sui, un "di". IlMeloni gioca la carta del potenziamento dellaitaliana nel suo braccio di ferro con i giudici che invece - nelle loro ordinanze sull'esclusione del trattenimento deinel centro italiano in Albania - finora hanno fatto prevalere le ragioni del diritto comunitario L'articolo“adi”:ap” deiproviene da Firenze Post.

Migranti Albania - il Consiglio dei ministri approva il dl Paesi sicuri : tutte le novità - “Vogliamo ottemperare a un altro obiettivo: fare in modo che il ricorso a questo meccanismo non sia strumentalizzato per eludere il sistema delle espulsioni”, ha dichiarato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi in conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri. Migranti Albania: il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge Paesi sicuri. (Notizie.com)

Cpr in Albania - il governo approva la lista dei 19 Paesi sicuri per il rimpatrio dei migranti. Nordio : «I giudici non potranno disapplicare la nuova legge» - Piantedosi: «Costi Albania? E gli 1,7 miliardi per accoglienza?» Il titolare dell’Interno, invece, ha risposto alle polemiche sul costo del sistema messo in piedi per trasferire e mantenere i migranti in Albania, stimato in circa un miliardo di euro. E ha concluso: «Noi qui stiamo parlando di attuare una normativa europea e di anticipare, come dice la stessa Corte di giustizia europea, ... (Open.online)

Migranti - il Cdm approva il decreto legge sui Paesi sicuri. Nordio : “Sentenza Ue non è stata ben compresa dai giudici” - . Il numero di nazioni sicure è stato ridotto a 19. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera a un decreto legge riguardante i migranti. In sostanza, il Consiglio dei Ministri ha approvato il dl sui Paesi sicuri, con l’intento di rendere più solidi gli hotspot in Albania. 2bis del decreto legislativo 25/2008) e dai riscontri rinvenibili dalle fonti di informazione fornite dalle ... (Thesocialpost.it)