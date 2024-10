Tutto.tv - Martina De Ioannon in lacrime a UeD, c’entra Temptation Island: sfogo inatteso

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Oggi a Uomini e Donne si è parlato di Trono Over, dove c’è stato un colpo di scena per Mario Cusitore e Margherita, e anche di Trono Classico. Con particolare riferimento a quest’ultimo,Deha avuto unoche nessuno si aspettava.attacca Ciro a Uomini e Donne Nella messa in onda di oggi di Uomini e Donne,Deha avuto un crollo inaspettato. La ragazza si è accomodata al centro dello studio ed ha subito preso di mira il corteggiatore Ciro. Nello specifico, nel ripensare a quanto accaduto durante le scorse puntate, la giovane ha notato dei comportamenti del ragazzo che non le sono piaciuti. In particolar modo, la protagonista ha svelato di credere che, in realtà. Ciro sia a UeD solamente per fare show e per attirare su di sé le telecamere.