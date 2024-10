Maltempo: nel Bolognese bimbo di 4 mesi evacuato in elicottero (Di lunedì 21 ottobre 2024) Tanti gli interventi di salvataggio ieri in provincia di Bologna, per gli effetti delle alluvioni. A Botteghino di Zocca (Pianoro) un 92enne cardiopatico è stato raggiunto dal Soccorso Alpino dopo che un'ondata aveva sfondato la porta di casa e la famiglia lo aveva portato al piano superiore. L'anziano è stato portato all'ospedale Sant'Orsola, per un controllo. In zona Monterenzio gli operatori hanno risposto ad una richiesta di soccorso di persone isolate dalle frane, in via Orné, località Pizzano. Una famiglia con un bambino di quattro mesi è stata evacuata con l'elicottero visto che la strada era interrotta. Quotidiano.net - Maltempo: nel Bolognese bimbo di 4 mesi evacuato in elicottero Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 21 ottobre 2024) Tanti gli interventi di salvataggio ieri in provincia di Bologna, per gli effetti delle alluvioni. A Botteghino di Zocca (Pianoro) un 92enne cardiopatico è stato raggiunto dal Soccorso Alpino dopo che un'ondata aveva sfondato la porta di casa e la famiglia lo aveva portato al piano superiore. L'anziano è stato portato all'ospedale Sant'Orsola, per un controllo. In zona Monterenzio gli operatori hanno risposto ad una richiesta di soccorso di persone isolate dalle frane, in via Orné, località Pizzano. Una famiglia con un bambino di quattroè stata evacuata con l'visto che la strada era interrotta.

Maltempo Emilia Romagna - le immagini aeree mostrano le alluvioni nel bolognese e nel reggiano - Emilia Romagna sott’acqua. Gli elicotteri dei vigili del fuoco mostrano i terreni alluvionati nei comuni di Budrio e Castenaso nel bolognese e Cadelbosco di Sopra, in provincia di Reggio Emilia. Le autorità stanno invitando i cittadini a non uscire di casa. (Lapresse.it)

Maltempo sull’Italia : un morto nel Bolognese - evacuazioni nel Reggiano - Sono stati diversi gli interventi fino ad ora e le abitazioni evacuate, soprattutto nel ‘quartiere africano’, vicino al fiume. Si sta facendo il massimo per mettere in sicurezza tutto il territorio. Fango e detriti hanno raggiunto il centro abitato creando problemi agli abitanti. Chiediamo a tutti di non uscire di casa e, se in strada, rispettare le chiusure”. (Ilfaroonline.it)

Maltempo in Italia - allerta rossa in Emilia-Romagna - Toscana e Sicilia. Un morto nel Bolognese - L’isola di Stromboli è stata investita da un fiume di acqua e fango che ha invaso le stradine: è intervenuta la Protezione civile. Ore 9,20 – Allagamenti a Modena est, acqua invade strade e case – Allagamenti di strade, case, garage e locali interrati nella zona di Modena est: nella notte sono esondati diversi fossi e torrenti nel quartiere musicisti e in zona Paganine. (Tpi.it)