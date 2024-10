L’inutilità del mandato dall’arresto dell’Aia contro Netanyahu e Gallant (Di lunedì 21 ottobre 2024) Con l’uccisione di Yahya Sinwar, la richiesta di arresto formulata nel maggio scorso dal prosecutor della Corte Penale Internazionale va ulteriormente svuotandosi di destinatari. Già, disgraziatamente, dal bouquet delle ambizioni giudiziarie del leader della Mani Pulite from the river to the sea, Karim A.A. Khan, era stato distolto Ismail Haniyeh, vittima del crimine transnazionale sionista che ne aveva violato la privacy mentre era ospite della democrazia delle impiccagioni. Ora, con Sinwar eroicamente morto nella battaglia della fuga e nella pugna dell’inguattamento nel salottino vista tunnel, sulla lista del pm dell’Aia rimane solo Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri (Deif), fortunatamente sfuggito all’opera genocidiaria israeliana. Linkiesta.it - L’inutilità del mandato dall’arresto dell’Aia contro Netanyahu e Gallant Leggi tutta la notizia su Linkiesta.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Con l’uccisione di Yahya Sinwar, la richiesta di arresto formulata nel maggio scorso dal prosecutor della Corte Penale Internazionale va ulteriormente svuotandosi di destinatari. Già, disgraziatamente, dal bouquet delle ambizioni giudiziarie del leader della Mani Pulite from the river to the sea, Karim A.A. Khan, era stato distolto Ismail Haniyeh, vittima del crimine transnazionale sionista che ne aveva violato la privacy mentre era ospite della democrazia delle impiccagioni. Ora, con Sinwar eroicamente morto nella battaglia della fuga e nella pugna dell’inguattamento nel salottino vista tunnel, sulla lista del pmrimane solo Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri (Deif), fortunatamente sfuggito all’opera genocidiaria israeliana.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

L’inutilità del mandato dall’arresto dell’Aia contro Netanyahu e Gallant - A. Già, disgraziatamente, dal bouquet delle ambizioni giudiziarie del leader della Mani Pulite from the river to the sea, Karim A. È verosimile che la sconsiderata opera di castrazione e deturpazione auditiva via cercapersone di qualche migliaio di dipendenti di Hezbollah sarebbe stata organizzata e portata a termine anche da un’Intelligence meno compromessa con i ministri fascisti che portano ... (Linkiesta.it)