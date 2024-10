Quotidiano.net - Libano, 'almeno 3 morti per i raid stasera a sud di Beirut'

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Una fonte della sicurezza libanese ha affermato chetre persone sono rimaste uccise e decine ferite negli attacchi israeliani condotti in serata alla periferia sud di. Lo riporta The Times of Israel. In precedenza le forze armate israeliane avevano invitato la popolazione residente nell'area a lasciare le proprie abitazioni. "Questo è un avviso urgente. Siete vicini alle installazioni di Hezbollah, contro le quali l'Idf agirà presto. Per la vostra sicurezza e quella delle vostre famiglie, dovete evacuare", aveva scritto in arabo il portavoce dell'Idf, il tenente colonnello Avihai Adrai, su X.