L'elicottero si schianta contro una torre e precipita: il rogo e le vittime (VIDEO) (Di lunedì 21 ottobre 2024) Un terribile incidente aereo ha scosso la comunità di Houston domenica sera. Un elicottero privato, in volo nei pressi della città, si è schiantato contro una torre radio, trasformandosi in una devastante palla di fuoco. L'impatto ha causato la morte di almeno quattro persone, tra cui un bambino, e ha lasciato detriti e corpi nei cortili delle abitazioni circostanti, gettando la città nello sgomento. Facciamo il punto della situazione. L'incidente: "Una palla di fuoco in cielo" I testimoni oculari hanno descritto una scena drammatica: "Abbiamo visto una luce improvvisa in cielo, poi quella luce si è trasformata in una palla di fuoco". L'elicottero, un Robinson R44, si è schiantato contro una torre radio alta circa 300 metri, provocando un'esplosione così violenta da essere udita a chilometri di distanza.

