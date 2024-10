La strada è un fiume, bloccato in auto: salvato dai vigili del fuoco a Lamezia Terme – Video (Di lunedì 21 ottobre 2024) (Adnkronos) – Salvataggio in extremis in Calabria oggi, in una giornata flagellata dal maltempo. Un anziano è rimasto intrappolato all'interno L'articolo La strada è un fiume, bloccato in auto: salvato dai vigili del fuoco a Lamezia Terme – Video proviene da Quotidiano Rosso di Sera. Rossodisera.eu - La strada è un fiume, bloccato in auto: salvato dai vigili del fuoco a Lamezia Terme – Video Leggi tutta la notizia su Rossodisera.eu (Di lunedì 21 ottobre 2024) (Adnkronos) – Salvataggio in extremis in Calabria oggi, in una giornata flagellata dal maltempo. Un anziano è rimasto intrappolato all'interno L'articolo Laè unindaidelproviene da Quotidiano Rosso di Sera.

Via Riva Reno - ad altezza strada il fiume scoperchiato. Blackout in tutto il quartiere | VIDEO - . . QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY Il fiume Reno pericolosamente vicino al livello della strada. È successo in via Riva di Reno, dove il corso d’acqua è stato scoperchiato in seguito ai lavori legati alla realizzazione della linea del tram. Città allagata, evacuazioni in. (Bolognatoday.it)