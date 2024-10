La sindaca Funaro in missione istituzionale a Strasburgo (Di lunedì 21 ottobre 2024) Firenze, 21 ottobre 2024 - missione istituzionale a Strasburgo, oggi e domani, per la sindaca di Firenze Sara Funaro che interverrà al summit dei sindaci europei di Eurocities, la rete di 140 città in oltre 30 paesi europei che ha lo scopo di rafforzare il ruolo degli enti locali nella definizione delle politiche e della legislazione europea. Funaro in Eurocities, si legge in una nota, ricopre il ruolo di commissario ombra per l'incursione sociale, interverrà oggi pomeriggio nel dibattito dal titolo 'Un'Europa migliore parte dalle città”. In serata poi incontrerà la sindaca di Strasburgo Jeanne Barseghian e parteciperà alla conferenza dal titolo “Sindaci, difensori della democrazia in Europa?', che si terrà al palazzo dell'Aubette e alla quale parteciperanno, tra gli altri, la sindaca di Strasburgo e i primi cittadini di Lipsia Burkhard Jung e di Budapest Gergely Karácsony. Lanazione.it - La sindaca Funaro in missione istituzionale a Strasburgo Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Firenze, 21 ottobre 2024 -, oggi e domani, per ladi Firenze Sarache interverrà al summit dei sindaci europei di Eurocities, la rete di 140 città in oltre 30 paesi europei che ha lo scopo di rafforzare il ruolo degli enti locali nella definizione delle politiche e della legislazione europea.in Eurocities, si legge in una nota, ricopre il ruolo di commissario ombra per l'incursione sociale, interverrà oggi pomeriggio nel dibattito dal titolo 'Un'Europa migliore parte dalle città”. In serata poi incontrerà ladiJeanne Barseghian e parteciperà alla conferenza dal titolo “Sindaci, difensori della democrazia in Europa?', che si terrà al palazzo dell'Aubette e alla quale parteciperanno, tra gli altri, ladie i primi cittadini di Lipsia Burkhard Jung e di Budapest Gergely Karácsony.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

'Mangificio' - strade "sature" : la sindaca Funaro annuncia nuovi limiti anche fuori dal centro storico - Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeToday Nuovi limiti per arginare il cosiddetto 'mangificio', anche fuori del centro storico. Li ha annunciati oggi in consiglio comunale, all'interno delle linee programmatiche di mandato, Sara Funaro. "Abbiamo un'urgenza, quella del... (Firenzetoday.it)

Casa - istruzione - sicurezza e commercio : Firenze 2029 - ecco il piano della sindaca Funaro - . Nelle linee programmatiche si fa riferimento anche alla “regolamentazione delle locazioni brevi e a incentivi per quelle lunghe”. Per quanto riguarda l’istruzione il Comune di Firenze vara il progetto “extrascolastico per tenere aperte fino alle 18. La sindaca Sara Funaro ha tracciato il programma per "la città plurale”. (Lanazione.it)

Firenze - sindaca Funaro : “Alle Cascine presidio fisso delle forze dell’ordine” - . l fronte della sicurezza al parco delle Cascine "abbiamo deciso di andare a dare un ulteriore risposta, e ringrazio sia la Questura e le Forze dell'ordine, e il nostro comandante della Polizia Municipale, mettendo risorse aggiuntive per avere un presidio che sia sempre presente, oltre a quello fatto. (Firenzepost.it)