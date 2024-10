Jerry Harrison dei Talking Heads incontra il pubblico a Milano

Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com

, storico chitarrista e tastierista deiilall'Alcatraz diper il primo 'Stop Making Sense Party', in programma giovedì 24 ottobre. Sono passati 40 anni dall'uscita del più importante film concerto di tutti i tempi 'Stop Making Sense' di Jonathan Demme, registrato durante i concerti deial Pantages Theater di Hollywood nel dicembre del 1983, presentato lo scorso weekend in versione restaurata alla Festa del Cinema di Roma in un Teatro Olimpico gremito. Demme aveva scelto di non aggiungere interviste o contributi extra nel film concerto, ma di ricostruire la perfezione di un live dei. Per questo il film si presta a diventare protagonista di imperdibili party in pieno stile anni '80.