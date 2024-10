Panorama.it - In fila per il biglietto dell’eternità

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Nell’epoca dell’abiura di sorella Morte, anche in Europa è possibile mettersi in lista d’attesa per la vita eterna. Una startup di Berlino, la prima del suo genere nel Vecchio continente, offre l’opportunità di criocongelare le persone alla loro dipartita e poi conservarle per tutto il tempo necessario affinché la scienza escogiti un mezzo per rianimarle. Potrebbero volerci cento anni, o forse più, e nessuno sa con quali garanzie si potrà mai «resuscitarle»: in quale età, condizioni di salute, aspetto e soprattutto con quale corpo e coscienza. Esiste una sola certezza: bastano 25 euro al mese per entrare a fare parte del sempre più affollato «Club degli immortali». I clienti, anche italiani, fanno la. Perire non è più l’ultima frontiera dato che è già possibile rallentare, e forse in futuro invertire, il costante deperimento del nostro io biologico.