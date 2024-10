Liberoquotidiano.it - I libri di Andrea Foriglio e i suoi consigli per stare bene

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Da 10 anni nel settore della salute e delssere,è autore del libro “Da Zero assere”, in vetta su Amazon dopo solo 5 ore dalla pubblicazione, nel quale insegna ai lettori a raggiungere il propriossere psico fisico grazie a 4 pilastri. Masta per pubblicare anche un secondo libro, centrato sul mal di schiena come prevenzione, evitando gli atteggiamenti che lo causano e come eliminarlo. Per lui il Dottore del futuro non darà medicine, ma motiverà ipazienti ad avere cura del proprio corpo, a seguire una corretta alimentazione, la giusta dose di attività fisica, uno stile di vita equilibrato e a lavorare sulla salute per prevenire la malattia.