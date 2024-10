"I cinesi stanno lasciando Prato. È un problema per tutti". L'allarme dell'imprenditore ex candidato sindaco (Di lunedì 21 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeToday“È da più di un anno che sto facendo presente come sempre più cittadini e imprenditori di origine cinese stiano lasciando Prato per tornare in Cina. Senza contare che, tra chi resta, aumenta il numero di quelli che investono in altri Firenzetoday.it - "I cinesi stanno lasciando Prato. È un problema per tutti". L'allarme dell'imprenditore ex candidato sindaco Leggi tutta la notizia su Firenzetoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeToday“È da più di un anno che sto facendo presente come sempre più cittadini e imprenditori di origine cinese stianoper tornare in Cina. Senza contare che, tra chi resta, aumenta il numero di quelli che investono in altri

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

"I cinesi stanno lasciando Prato. È un problema per tutti". L'allarme dell'imprenditore ex candidato sindaco - “È da più di un anno che sto facendo presente come sempre più cittadini e imprenditori di origine cinese stiano lasciando Prato per tornare in Cina. Senza contare che, tra chi resta, aumenta il numero ... (firenzetoday.it)

Le Mura Spring, vittoria contro la bestia nera Pielle Livorno foto - Le biancorosse si confermano squadra matura e rintuzzano il ritorno delle avversarie nel finale ... (luccaindiretta.it)

Meteo Prato, previsioni da Domenica 20 a Martedì 22 Ottobre - Il tempo a Prato domenica si presenterà variabile. Al mattino e nel pomeriggio ci saranno nubi sparse e poco nuvoloso, con temperature comprese tra i 18 e i 22 gradi. Nel tardo pomeriggio e in serata ... (informazione.it)