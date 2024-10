Ilnapolista.it - Gli arbitri sono solo un capro espiatorio, i tifosi lo sanno che il problema non sono loro (Guardian)

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Leggere l’Inghilterra è come leggere l’Italia, quando si parla di. Il complottismo arbitrale è un esperanto. Ma che ha fatto un salto di qualità, scrive il. “Isisempre lamentati degli, ma tradizionalmente li chiamavano “ciechi” e li liquidavano come “coglioni” o “bastardi”. Ma le grida di corruzione sistemicarelativamente nuove”. Scrive Jonathan Wilson: “Forse questo èil mondo in cui viviamo, un mondo di distorsioni e paranoie, plasmato da una vasta gamma di cinici populisti da José Mourinho a Donald Trump, con i social media che alimentano teorie cospirative che germogliano dal terreno fertile lasciato dal Covid in ritirata. O forse c’è qualcosa di più complesso in corso. “Non c’è spazio per le zone grigie dal punto di vista iper-partigiano del tifoso moderno, poco spazio anche per l’incompetenza.