Donnapop.it - Fiocco rosa per Selvaggia Roma: l’ex concorrente del Grande Fratello ha partorito una bimba, ecco come si chiama

Leggi tutta la notizia su Donnapop.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024)hala prima figlia avuta da Luca Teti; su Instagram sono arrivati i primi annunci da parte dei neo-genitori e dagli amici della coppia.delhauna bambina: lei e Luca stanno insieme dal 2022 e proprio quell’anno,aveva annunciato di essere incinta. Purtroppo, a poco tempo dalla nascita, lache portava in grembo morì prematuramente a causa di un virus. Il periodo delicatissimo, per fortuna, non ha allontanatoe il suo fidanzato, che oggi sono diventati genitori di una splendida bambina.