Creano uno show-room di borse e portafogli falsi, sequestrati migliaia di articoli (Di lunedì 21 ottobre 2024) Campi Bisenzio (Firenze), 21 ottobre 2024 – Avevano creato all’interno del magazzino un vero e proprio show-room illegale di borse e portafogli contraffatti, pronti per essere immessi sul mercato. Accade a Campi Bisenzio, dove i finanzieri del comando provinciale, al termine di una lunga attività di indagine, hanno deferito a piede libero il proprietario del fondo, un cittadino di origine cinese. Ad attirare l’attenzione dei militari del secondo Nucleo Operativo Metropolitano è stato il consistente andirivieni di persone, verosimilmente acquirenti che avrebbero poi rivenduto gli articoli contraffatti al dettaglio. Le successive attività hanno permesso di identificare il promotore dell’attività e di accertare come lo stesso risultasse sprovvisto delle necessarie autorizzazioni delle case di moda. Lanazione.it - Creano uno show-room di borse e portafogli falsi, sequestrati migliaia di articoli Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Campi Bisenzio (Firenze), 21 ottobre 2024 – Avevano creato all’interno del magazzino un vero e proprioillegale dicontraffatti, pronti per essere immessi sul mercato. Accade a Campi Bisenzio, dove i finanzieri del comando provinciale, al termine di una lunga attività di indagine, hanno deferito a piede libero il proprietario del fondo, un cittadino di origine cinese. Ad attirare l’attenzione dei militari del secondo Nucleo Operativo Metropolitano è stato il consistente andirivieni di persone, verosimilmente acquirenti che avrebbero poi rivenduto glicontraffatti al dettaglio. Le successive attività hanno permesso di identificare il promotore dell’attività e di accertare come lo stesso risultasse sprovvisto delle necessarie autorizzazioni delle case di moda.

