Consulcesi - giovane igienista dentale riceve premio 'Grazia Merla'

Consulcesi - giovane igienista dentale riceve premio ‘Grazia Merla’ - Grazie al riconoscimento ottenuto, Consulcesi ha premiato Lampiano con una borsa di studio da 1. (Adnkronos) – Daniele Lampiano, giovane laureato in Igiene dentale, è il vincitore del premio 'Grazia Merla', organizzato da Expo Rdh e assegnato da Consulcesi tramite il provider Sanità In-Formazione. 500 euro per il ruolo di docente e convertirà la sua tesi, […]. (Periodicodaily.com)